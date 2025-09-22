بوتين يعرض على ترامب تمديد اتفاق مؤقت للحد من الأسلحة النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه مستعد لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن لمدة عام، بشرط أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوة ذاتها.

وبحسب وكالة "رويترز"، من المقرر أن تنتهي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة، المعروفة اختصارا باسم نيو ستارت، في الخامس من فبراير شباط 2026.

وتحدد المعاهدة الحد الأقصى لعدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل من الولايات المتحدة وروسيا نشرها إلى جانب الصواريخ والقاذفات البرية والغواصات المخصصة لحملها.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إنه مستعد لتمديد المعاهدة لمدة عام واحد دعما لجهود عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا وللمساهمة في تحفيز الحوار مع واشنطن بشأن اتفاق بديل يخلف المعاهدة الحالية.