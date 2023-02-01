480 شخصية دولية تدعو في بيان إلى دعم المحتجين بإيران

أطلقت مئات الشخصيات الدولية، الأربعاء، نداءً مشتركاً لتقديم دعم "ثابت" للإيرانيين الذين يحتجّون على الحكومة في بلدهم ويتحدّون القمع.

وجاء في النداء، الذي نشرته منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية غير الحكومية، أنّ "انتصار الحرية في إيران يمكن أن يعيد إحياء الموجة الديمقراطية العالمية التي كانت قوية جدًا في نهاية القرن العشرين، لكنها ضعفت في مواجهة الهجمة الاستبدادية المضادّة".

والبيان الذي وقّعته 480 شخصية، من بينها الكاتبة البيلاروسية الحائزة على جائزة نوبل سفيتلانا أليكسييفيتش ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والممثل ريتشارد غير، يؤكّد أنّ المحتجّين "يستحقّون دعماً ثابتاً من محبّي الحرية في العالم".

وقال الموقعون إنّ "انتصارهم سيعني التحرّر من نظام ينكر الانتخابات الحرّة وحريّة التعبير وسيادة القانون العادلة والحرية الشخصية في مجالات بسيطة مثل اختيار الملابس".