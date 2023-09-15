المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل النظر بالتماسات انعقاد لجنة اختيار القضاة‎

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في عدد من الطعون المتعلقة بلجنة انتخاب القضاة إلى وقت لاحق، دون تحديد موعد حتى الآن للبت في الموضوع.

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المكلف ضمن القانون بدعوة لجنة اختيار القضاة للانعقاد، قد أعلن، الأربعاء الماضي، تراجعه عن القرار على الأقل خلال الفترة الحالية.

وأوضح "ليفين" أن القرار يخص الوزارة ولا علاقة للمحكمة بذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية والمعارضة تخوض مفاوضات من أجل حل أزمة التعديلات القضائية.