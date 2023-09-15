المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل النظر بالتماسات انعقاد لجنة اختيار القضاة
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في عدد من الطعون المتعلقة بلجنة انتخاب القضاة إلى وقت لاحق، دون تحديد موعد حتى الآن للبت في الموضوع.
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المكلف ضمن القانون بدعوة لجنة اختيار القضاة للانعقاد، قد أعلن، الأربعاء الماضي، تراجعه عن القرار على الأقل خلال الفترة الحالية.
وأوضح "ليفين" أن القرار يخص الوزارة ولا علاقة للمحكمة بذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية والمعارضة تخوض مفاوضات من أجل حل أزمة التعديلات القضائية.
من جهة أخرى، قدمت عدة جهات تتبع المعارضة الإسرائيلية التماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بإرغام وزير القضاء ليفين بالدعوة إلى جلسة لجنة انتخاب القضاة؛ من أجل الشروع بتعيين قضاة جدد.
وأشارت الجهات المطالبة إلى أن جهاز القضاء في السنة الأخيرة شهد نقصًا حادًا في القضاة بسبب التقاعدات، دون أن يشغل مكانهم قضاة جدد.
وقالت قناة "مكان" العبرية" إن نقص القضاة يطال "مختلف أنواع المحاكم، المدنية والدينية ومحاكم شؤون العمل ومحاكم السير وغيرها من الهيئات القضائية".
وأفاد مراقبون، لـ"إرم نيوز"، بأن الوزير ليفين يرفض دعوة أعضاء اللجنة للانعقاد، والنظر في طلبات التعيينات الجديدة للقضاة؛ بحجة أن تشكيلة اللجنة حاليًا لا تتوافق مع رؤيته، ورؤية الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
كما بيّن أن التشكيلة الحالية للجنة تتعارض مع خطة التعديلات القضائية، معتبرًا أن اللجنة ستعين قضاة ليبراليين من ذوي ميول لا تتوافق مع ما يراه الوزير، والحكومة اليمينية.