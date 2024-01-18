أوكرانيا ترفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد

رفعت أوكرانيا، اليوم الخميس، حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد تحسبًا لغارات جوية روسية، وفقًا لبيانات من الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وقد أصابت صواريخ أوكرانية امرأة روسية في منطقة بيلغورود، الخميس، في قصف بعشرات الصواريخ على المدينة.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تيلغرام، إن المرأة "أصيبت بشظية في مفصل ركبتها اليمنى"، فيما أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي أغلب الصواريخ الأوكرانية.

وتتبادل القوات الأوكرانية والروسية بانتظام القصف في المناطق الوسطى والحدودية من البلدين، وتنفذ ضربات بطائرات دون طيار في منطقتي بيلغورود وخاركيف المتقابلتين، اللتين تتعرضان للتهديد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني نفذ 66 ضربة مدفعية على قرى على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون في يوم واحد.

وقالت "تواصل قوات نظام كييف القصف غير الإنساني على المناطق المأهولة بالسكان على الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون".

وأفادت بأن الجيش الأوكراني شنَّ، أمس الأربعاء، 46 ضربة بالمدفعية، ومع حلول الليل، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 20 قذيفة أخرى.