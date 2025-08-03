مسيرات أوكرانية تستهدف مستودعاً للنفط في سوتشي الروسية (فيديو)

اندلع حريق ضخم، في وقت مبكر اليوم الأحد، داخل مستودع للنفط بمنطقة "إدلر" في مدينة "سوتشي" الروسية، إثر تعرضه لهجوم أوكراني مباشر بطائرات مسيّرة هجومية، وفق مسؤول روسي.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مسؤولين في الطوارئ أن حريقاً نشب في مستودع وقود سعته 2000 متر مكعب في إقليم "كراسنودار" الذي تقع فيه "سوتشي".

وقال فينيامين كوندراتييف الحاكم المحلي، على تطبيق "تليغرام"، إن أكثر من 120 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في مستودع للنفط في مدينة "سوتشي" الروسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

وأعلنت السلطات الروسية أنها اتخذت قراراً بتعليق الرحلات الجوية من مطار "سوتشي" بعد الهجوم الأوكراني لضمان سلامة الطيران.

وذكرت "هيئة الطيران المدني" الروسية "روسافياتسيا" على تطبيق "تليغرام" أن رحلات الطيران توقفت في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية.

وقُتلت امرأة في منطقة "أدلر" في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية في أواخر الشهر الماضي، لكن الهجمات على "سوتشي"، التي استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014، كانت نادرة منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ومنطقة إقليم "كراسنودار" المطل على البحر الأسود هي موطن لمصفاة "إلسكي" النفطية القريبة من مدينة "كراسنودار"، وهي من بين أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا وهدف متكرر لهجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة "فورونيج" في جنوب روسيا، اليوم الأحد، أيضاً إن امرأة أصيبت في هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة تسبب في عدة حرائق، في حين ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا شنت هجوماً صاروخياً على كييف.