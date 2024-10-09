بدلاً من الصين.. هاريس تعتبر إيران العدو الأول لأمريكا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كامالا هاريس، إن إيران هي عدو أمريكا.

وخلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، أجابت هاريس على سؤال حول الدولة التي تعتبرها "أعظم عدو" للبلاد، بأن "هناك عدوًا واضحًا في ذهنها، وهو إيران".

وأوضحت أن "إيران متورطة بإزهاق أرواح أمريكيين"، لافتة إلى أن "عدم حصول إيران أبدًا على القدرة على أن تكون قوة نووية هي واحدة من أعلى أولوياتي".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت ستدعم نشر قوات أمريكية إذا أعطيت أدلة على أن إيران طورت أسلحة نووية، قالت هاريس إنها "لن تتحدث عن افتراضات في هذه اللحظة".

وفي سؤال مباشر من مراسل الشبكة، بيل ويتاكر، حول تهديد الصين، قالت هاريس "أولًا وقبل كل شيء، يجب أن نفوز بالمنافسة مع الصين، لا ينبغي لنا أن نسعى إلى الصراع، ولكن يتعين علينا أن نفهم أن هناك معايير يجب أن نعمل بموجبها تشمل، على سبيل المثال، ضمان حماية المصالح التجارية الأمريكية".

وكانت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية السنوية قد اعتبرت الصين بأنها تمثل التهديد الأكبر، بسبب التقدم السريع الذي أحرزته بكين في المجال العسكري، وتكتيكاتها التجارية، والمنافسة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أول من أدرجت الصين باعتبارها التهديد الأكبر الذي يواجه الأمة في إستراتيجيتها للأمن القومي لعام 2018، فيما حافظت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على التقييم في نسختها الخاصة من الوثيقة المحدثة في عام 2022.

كما أدرجت الوثيقة نفسها إيران وروسيا وكوريا الشمالية كأعداء آخرين للولايات المتحدة.