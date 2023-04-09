قتيلان في ضربة روسية على زابوريجيا بأوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية، إن شخصا يبلغ من العمر "50 عامًا" وابنته البالغة من العمر "11 عامًا" لقيا حتفهما بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، أنه جرى انتشال امرأة تبلغ من العمر "46 عامًا" من تحت الأنقاض وعرفت بأنها أم الطفلة.