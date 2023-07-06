زيلينسكي: سعيت للحصول على الأسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة "سي.إن.إن" إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق وإنه حث الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا، وذلك وفقا لمقتطفات من حديثه عبر مترجم تم الكشف عنها اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي: "أنا ممتن للولايات المتحدة بوصفها قائدة دعمنا، لكنني أخبرتهم وكذلك القادة الأوروبيين أننا نود أن نبدأ هجومنا المضاد في وقت مبكر، وأننا بحاجة إلى كل الأسلحة والعتاد من أجل ذلك".

وتابع متسائلاً: "لماذا؟ ببساطة لأننا إذا بدأنا لاحقا، فسوف يسير (الهجوم) بوتيرة أبطأ".