ماكرون: فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس ستنشر ثلاث طائرات مقاتلة "للمساعدة على حماية المجال الجوي البولندي"، بعدما قالت وارسو إن مسيّرات روسية اخترقت مجالها الجوي.

وقال ماكرون عبر منصة إكس: "بعد توغل المسيّرات الروسية إلى بولندا، قررت نشر ثلاث مقاتلات من طراز "رافال" للمساعدة على حماية المجال الجوي البولندي والجانب الشرقي لأوروبا، إلى جانب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي". وأضاف: "لن نخضع لترهيب روسيا المتزايد"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

بدورها، أعلنت بولندا أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بسبب خرق المسيّرات الروسية.

كذلك، قالت وزارة الخارجية البولندية إن مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعًا طارئًا بناءً على طلب الدولة للبحث بشأن انتهاك روسيا المجال الجوي البولندي.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن هذه القيود ستستمر حتى مطلع ديسمبر، وقد اتخذت لضمان الأمن الوطني".

وعبّر الكرملين عن رفضه لتصريحات وارسو ودول أوروبية أخرى بشأن إسقاط طائرات مسيّرة روسية فوق بولندا، ووصفها بأنها ليست جديدة. وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن موسكو لن تدلي بأي تعليق آخر على الوضع.