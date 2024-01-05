ميرسك تعلن تحويل مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح

أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن، الجمعة، أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في إفريقيا؛ في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.

وقالت الشركة في بيان، إن "كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتمّ تحويل مسارها إلى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أن "كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن الخطر الأمني (في البحر الأحمر) يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".