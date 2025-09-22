الحكومة الألمانية: يجب ألا تضم إسرائيل أراضي فلسطينية أخرى

logo
العالم

باكستان.. 24 قتيلا في انفجار بمجمع عسكري لطالبان

باكستان.. 24 قتيلا في انفجار بمجمع عسكري لطالبان
انفجار سابق في باكستانالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت الشرطة الباكستانية أن موادًا لصنع القنابل مخزنة في مجمع تابع لمقاتلي حركة طالبان باكستان انفجرت، اليوم الاثنين، في شمال غرب البلاد؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، من بينهم مسلحون ومدنيون.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وقع الانفجار في وادي تيراه في إقليم خيبر بختونخوا، وأسفر عن تدمير عدة منازل قريبة.

أخبار ذات علاقة

رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف

باكستان: علاقاتنا مع الهند لن تتقدم دون حل قضية كشمير

وقال ظافر خان، أحد رجال الشرطة، إن ما لا يقل عن 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 14 مسلحًا.

وأضاف خان أن قائدين محليين من حركة طالبان باكستان، وهما أمان جول ومسعود خان، قاما بإنشاء مخابئ في المجمع، الذي يُستخدم كمصنع لإنتاج القنابل التي يتم زرعها على جانب الطريق، متهماً المسلحين باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ولفت إلى أن قادة طالبان قاما مؤخرًا بتخزين أسلحة في مساجد في مناطق أخرى.

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC