باكستان.. 24 قتيلا في انفجار بمجمع عسكري لطالبان

أعلنت الشرطة الباكستانية أن موادًا لصنع القنابل مخزنة في مجمع تابع لمقاتلي حركة طالبان باكستان انفجرت، اليوم الاثنين، في شمال غرب البلاد؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، من بينهم مسلحون ومدنيون.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وقع الانفجار في وادي تيراه في إقليم خيبر بختونخوا، وأسفر عن تدمير عدة منازل قريبة.

وقال ظافر خان، أحد رجال الشرطة، إن ما لا يقل عن 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 14 مسلحًا.

وأضاف خان أن قائدين محليين من حركة طالبان باكستان، وهما أمان جول ومسعود خان، قاما بإنشاء مخابئ في المجمع، الذي يُستخدم كمصنع لإنتاج القنابل التي يتم زرعها على جانب الطريق، متهماً المسلحين باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ولفت إلى أن قادة طالبان قاما مؤخرًا بتخزين أسلحة في مساجد في مناطق أخرى.