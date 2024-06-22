الثالثة في عهد تشارلز.. إمبراطور اليابان وزوجته يزوران بريطانيا

يبدأ الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته زيارة مدتها أسبوع لبريطانيا، اليوم السبت، إذ يزوران جامعة أكسفورد حيث درسا هناك.

وسيحضر الإمبراطور وزوجته مأدبة رسمية مع الملك تشارلز، لكن لا توجد خطط للقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك، وفق "رويترز".

وكان من المقرر أن يقوم ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو بالرحلة في عام 2020 عندما كانت الملكة إليزابيث لا تزال على قيد الحياة، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

كانت أول رحلة خارجية لإمبراطور اليابان وزوجته بعد تنصيبه لحضور جنازة إليزابيث في عام 2022. وقبل الزيارة الرسمية، تحدث ناروهيتو (64 عاما) عن اللطف الذي أظهره أفراد العائلة المالكة البريطانية له عندما وصل إلى بريطانيا للدراسة في أوائل الثمانينيات.

وتذكر كيف دعته الملكة الراحلة إلى قصر بكنجهام لتناول الشاي الذي أعدته بنفسها.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو: "لدي ذكريات جميلة عن الضيافة الحميمة التي تلقيتها من جلالة الملكة والعائلة المالكة، مما جعلني أشعر وكأنني جزء من عائلتهم".

وتعد رحلة الإمبراطور الزيارة الرسمية الثالثة في عهد تشارلز، لكنها الأولى منذ الكشف في وقت سابق من هذا العام عن تشخيص إصابته بالسرطان.

وقال ناروهيتو إنه ممتن لاستضافة الملك لهما على الرغم من مرضه، كما أرسل تمنياته الطيبة إلى كيت، زوجة ولي العهد الأمير وليام، التي تتلقى العلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.

وأضاف: "أتفهم أنهما يمران بوقت عصيب، لكنني أدعو الله أن يمر علاجهما بسلاسة وأن يتماثلا للشفاء العاجل".

السبب الرسمي للرحلة هو الاحتفاء بالعلاقات الطويلة بين العائلتين الملكيتين، وإظهار العلاقة العميقة بين البلدين.

تبدأ المراسم الرسمية للزيارة يوم الثلاثاء، عندما يستقبل الأمير وليام الإمبراطور رسميا، قبل موكب عربة فخم على طول شارع ذا مول إلى قصر بكنجهام حيث ستقام مأدبة رسمية.

وخلال الزيارة، سيقوم ناروهيتو أيضا بزيارة خاصة لكنيسة القديس جورج في قلعة وندسور؛ لوضع إكليل من الزهور على قبر الملكة إليزابيث.