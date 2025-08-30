واشنطن تتوعد موسكو بإجراءات عقابية إذا واصلت الحرب على أوكرانيا

توعدت واشنطن بمعاقبة موسكو بإجراءات اقتصادية إذا واصلت الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الروسية على أوكرانيا التي تسفر عن سقوط قتلى.

وقالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الروسية على أوكرانيا "تلقي بظلال من الشك على جدية رغبة روسيا في السلام".

وأكد الدبلوماسي الأمريكي جون كيلي أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً، أن "الولايات المتحدة تدعو روسيا الاتحادية إلى تجنب هذه العواقب من خلال وقف العنف والانخراط بشكل بناء لإنهاء الحرب".

وأضاف: "يجب على موسكو أن تقرر الآن التحرك نحو السلام، كما يجب أن يتفق قادة روسيا وأوكرانيا على الاجتماع بشكل ثنائي"، بحسب "رويترز".

وكانت روسيا قصفت أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة، الخميس، في هجوم ضخم أسفر عن سقوط قتلى.

وأوضح كيلي أن الضربات الروسية على كييف "تلقي بظلال من الشك على جدية رغبة روسيا في السلام"، مضيفاً: "يجب أن تتوقف هذه الضربات على المناطق المدنية على الفور".

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الشاملة للآن، حتى بعد أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيسين الروسي والأوكراني على نحو منفصل في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أمام مجلس الأمن: "لا تزال روسيا تختار القتل على إنهاء الحرب. يتعين أن نأخذ ذلك في الحسبان في جهودنا الرامية إلى الحل السلمي ووضع ضمانات أمنية موثوقة".

وأضافت: "ينبغي أن تحمي هذه الضمانات السيادة الأوكرانية وحياة الشعب الأوكراني، وخاصة الأطفال. يجب أن يشعر شعبنا بالأمان بالفعل اليوم. ولهذا السبب يظل وقف إطلاق النار شرطا أساسيا لنجاح المفاوضات المستقبلية".

من جانبه، قال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن موسكو مستعدة للنظر في عقد قمة مع أوكرانيا "شريطة أن يكون هناك إعداد مسبق شامل لمثل هذا الاجتماع والمضمون الموضوعي له، وإلا فلن يكون له أي معنى ببساطة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "تتفهم أكثر فأكثر الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع التي من دونها لن يكون من الممكن التوصل لحل".