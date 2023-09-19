صحيفة: اختفاء وزير الدفاع يثبت إحكام قبضة الزعيم الصيني على السلطة



ذكرت صحيفة " الغارديان" البريطانية أن اختفاء وزير الدفاع الصيني يسلط الضوء على الانتقال إلى الحكم المركزي، وكيف أصبح التشكيك في حكم الزعيم الصيني شي جين بينج، خطيرًا على نحو متزايد.

وقالت الصحيفة "بعد مرور 3 أسابيع على آخر ظهور علني له، لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي حول ما حدث للجنرال "لي شانغ فو"، وزير الدفاع الصيني وآخر مسؤول كبير يتم اعتقاله في إطار عمليات التطهير السياسي في الصين".

كما أن اختفاء "لي" كان ملحوظًا بشكل خاص لأنه تم تعيينه في شهر مارس/ آذار الماضي فقط. ومثل تشين جانج وزير الخارجية السابق الذي تم استبداله في يوليو/تموز الماضي، واجه لي مشاكل بعد أقل من عام على ترقيته إلى أعلى المناصب على يد الزعيم الصيني.

وبحسب "رويترز"، فإن الوزير لي، إلى جانب 8 مسؤولين كبار آخرين، يخضعون للتحقيق بتهمة فساد تتعلق بشراء معدات عسكرية خلال الفترة التي قضاها على رأس قسم المعدات في اللجنة العسكرية المركزية، الهيئة الحاكمة للجيش، بين سبتمبر 2017 وأكتوبر 2022. وهو ما أكدته استنتاجات مماثلة توصلت إليها المخابرات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، بحسب أوليفيا تشيونغ، زميلة باحثة في معهد SOAS الصيني، أن "حالات الاختفاء على مستوى عالٍ، سيئة بالنسبة للحزب الحاكم الصيني، لكنها متوقعة؛ لأن الحزب يبحث باستمرار عن العناصر غير النقية داخل نفسه ويتخلص منها حتى لو كان القيام بذلك مؤلمًا.

كما أن "القاعدة الأساسية في طريقة تفكير الحزب، تتمثل بأن الضرر قصير المدى الذي يلحق بصورة الحزب وتماسك النخبة هو تكلفة يجب دفعها في بناء حزب سياسي منضبط وفعال على المدى الطويل".

وتابعت الصحيفة، بأن وزارة الخارجية الصينية رفضت التعليق على مكان وجود "لي"، بالتزامن مع إلغاء العديد من الاجتماعات المقررة مع مسؤولي الدفاع الأجانب، وعدم اليقين بشأن وضع الاجتماعات المستقبلية، بدعوى أنه ليس سؤالًا دبلوماسيًّا.

وأردفت "الغارديان" أن كل الأنظار تتجه، الآن، نحو منتدى "شيانغشان"، وهو اجتماع دفاعي من المقرر عقده الشهر المقبل، لأن حضور وزير الدفاع أساسي فيه؛ مما يفرض ظهور لي، أو اضطرار بكين إلى الإعلان عن وزير دفاع جديد بعد أقل من شهرين من تولي وزير الخارجية الجديد منصبه.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية