بلومبرغ: بريكس تعتزم دعوة السعودية للانضمام إليها

تعتزم دول مجموعة بريكس للأسواق الناشئة الكبرى دعوة السعودية للانضمام إليها، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، الخميس، نقلا عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على المحادثات.

وذكر التقرير أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع المجموعة، وسيكون هذا أول توسع منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن مصر أيضا يجري دعوتها للانضمام إلى المجموعة إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

وكان توسيع مجموعة "بريكس" إحدى القضايا البارزة في القمة المنعقدة بمدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا بين 22 و24 من أغسطس الجاري.

وكان رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قد أبدى دعمه لتوسيع المجموعة، مؤكدا على إنجاز ذك في إطار التوافق.