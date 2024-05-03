زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

وقع زلزال بقوة ست درجات قبالة إقليم جزيرة ليتي في وسط الفلبين، اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنته وكالة رصد الزلازل الفلبينية.

وذكرت "رويترز" أن وكالة الرصد الفلبينية تتوقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية.

وسجل مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) الزلزال بقوة 5.9 درجة، وقال إنه كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير بعد من السلطات الفلبينية عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال الذي وقع في البحر.

وتقع الفلبين في "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يشيع النشاط البركاني والزلازل.

وقال هارولد جيجانتو، أحد أفراد الشرطة في مدينة دولاج الساحلية في ليتي، الذي كان يحرس نقطة تفتيش بالقرب من مركز تجاري عندما وقع الزلزال، إن الناس "أصيبوا بالذعر وهرعوا خارج المركز التجاري".

وأوضح جيجانتو أن الزلزال كان "قويا للغاية"، إلا أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.