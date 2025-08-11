خلال 7 أشهر.. ماذا حقق ترامب بسياسة "القوة المفرطة"؟

بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر على ولايته الثانية، يحقق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتصارات سياسية واسعة، وأخرى تثبت قوته بشكل لا يقبل الجدل، حيث اقتحم كل ركن من أركان الحياة الأمريكية لفرض إرادته ونظرته للعالم، وفق تحليل لشبكة "سي إن إن".

وتبدو رئاسة ترامب على وشك الدخول في مرحلة جديدة، مع بدء تكشف العواقب السياسية المترتبة على خطاه المتواصلة، ومع شعور ملايين الأمريكيين في الخارج بتأثير طموحه المتواصل، "إذ فعل كل شيء بسرعة، وفي وقت واحد"، كما تضيف الشبكة الإخبارية.

وفي استعراض للقوة خلال سبعة أشهر، حقق ترامب كثيراً من الأهداف المحلية مثل إعادة اختبار اللياقة البدنية الرئاسي في المدارس، كما وضع بصمته المعمارية على البيت الأبيض، ونفّذ وعده بحدود جنوبية "آمنة".

وحقق ترامب انتصاراً تشريعياً بإقراره "مشروع قانونه الضخم والجميل" بخصوص تخفيضاته الضريبية لولايته الأولى، فيما خارجياً وبعدما "أطفأ" أكثر من صراع، يستعد الرئيس الأمريكي، لأهم خطوة له في السياسة الخارجية حتى الآن، إذ يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة في محاولة لإصلاح مساعيه لإنهاء حرب أوكرانيا.

قوة مفرطة

يرى تقرير "سي إن إن" أن هناك خيطاً مشتركاً يربط معظم تصرفات ترامب، سواء كان ذلك ترهيباً لأعدائه السياسيين وتسليحاً للنظام القانوني، أو فرضاً لتنازلات تجارية على الدول الصغيرة والضعيفة، إذ إنه دائماً ما يُقيّم نفوذه على خصمه، ويسعى لفرض إرادته الشخصية.

وتُعدّ الرسوم الجمركية المثال الأبرز على قوة ترامب، ونجاحه في تغيير الأعراف السياسية والاقتصادية، كما يتحدث الرئيس الأمريكي عن جني "تريليونات الدولارات"، متجاوزاً كل تحذيرات الخبراء الذين يقرون أن الثمن النهائي سيدفعه المستهلكون.

وتقول "سي إن إن" إن ترامب "أمضى أياماً في الترويج لنصره، مُروّجاً كذلك لاتفاقيات تجارية بعد أن رهّب شركاء مثل اليابان وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي، وأجبرهم على إبرام اتفاقياتٍ عادت بالنفع على الولايات المتحدة بشكل غير متوازن، في استعراض واضح للقوة".

ومن المجالات الخطيرة الأخرى التي يواجهها ترامب الهجرة، وهي قضيته الرئيسة التي ساعدته مرتين على الفوز بالرئاسة، لكنها أدت إلى جهود إنفاذ صارمة أدت إلى نفور المعتدلين في ولايته الأولى، فيما كان النهج أكثر صرامة في ولايته الثانية.

وغادرت رحلات جوية لمهاجرين غير نظاميين إلى السلفادور وإلى سجن أنشئ لهذه الغاية، وتخطط الإدارة لإنشاء المزيد من معسكرات المهاجرين على غرار "ألكاتراز التمساح" في فلوريدا، وقد رافق ذلك "صرامة استعراضية" لجذب أشد ناخبي ترامب تشدداً، وفق "سي إن إن".

ويخلُص تقرير الشبكة إلى أن "ترامب هو سياسي منفرد، وقد ساعده الحزب الجمهوري الذي يسير على أنغامه والحزب الديمقراطي الذي لا يسير على أنغامه، مستدركاً أن "ما لم يحطم الرئيس الأمريكي المنطق السياسي أثناء كسره لقالب الرئاسة، فإن الحساب قد يكون وشيكاً".