وزيرة إسرائيلية: "أمريكا لا تستحق صفة صديقة"

قالت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية الإسرائيلية، أوريت ستروك، الأحد، إن الولايات المتحدة "لا تستحق أن تحمل صفة صديقة لإسرائيل"، وفق وكالة الأناضول.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة "شمال 104.5FM" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية، مع ستروك، من حزب "الصهيونية الدينية".

وفي إجابة عن رأيها فيما تردد حول وقف الحرب مع حركة حماس في إطار صفقة لتبادل الأسرى، قالت ستروك: "أنا قلقة للغاية هذا الصباح".

وأضافت: "أعتقد أن الكلمات التي قيلت على الطاولة (المفاوضات) تذهب في الواقع إلى أن الولايات المتحدة تتعهد بالنيابة عنا بوقف الحرب".

وتابعت: "إسرائيل ليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي، (في إشارة إلى النجوم الخمسين على العلم الأمريكي التي ترمز إلى عدد الولايات)، يمكنها ويجب عليها أن تتمسك برأيها".

وعندما سُئلت ما إن كانت الولايات المتحدة ليست صديقة لإسرائيل، أجابت "ستروك": "الولايات المتحدة لا تلبّي الحد الأدنى الذي يتطلبه ذلك"، مضيفة "إنها لا تستحق اسم صديق لدولة إسرائيل".

وسبق أن أثارت ستروك ضجة الأسبوع الماضي، عندما اعتبرت في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الصفقة فظيعة. الحكومة التي ترمي كل شيء في سلة المهملات من أجل إعادة 22 أو 33 شخصًا (تقصد المحتجزين الذين قد تشملهم المرحلة الأولى من صفقة يتم بلورتها مع حماس لتبادل الأسرى)، ليس لها الحق في الوجود".