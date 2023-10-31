غوتيريش: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منها

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، إن القانون الإنساني الدولي ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي، داعيا إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وشدد غوتيريش، في بيان صادر عنه، على ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز، من جميع الأطراف، في الصراع الذي راح ضحيته آلاف القتلى والمصابين، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال غوتيريش: "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية، ويجب احترامه في جميع الأوقات (..) القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها، فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي".