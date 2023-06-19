روسيا تطالب مجلس الأمن باجتماع لبحث ملف الأسلحة الغربية لكييف

طلبت روسيا، يوم الإثنين، من مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع لبحث ملف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، على أن يكون موعده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمم المتحدة: "لقد طلبنا، اليوم، عقد اجتماع، في 29 يونيو، بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".

وأضاف بوليانسكي في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سنحاول العثور على مسؤول غربي يمكنه الحديث عن هذا الموضوع (إمداد كييف بالأسلحة) بموضوعية ومهنية".

وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا، في وقت سابق من هذا الشهر، لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس الماضي، حلفاء كييف على إمدادها بالمزيد من الأسلحة والذخيرة.

وأرسلت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلفاء آخرون، مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.