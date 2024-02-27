دراسة: "إمبراطوريات مال" أمريكية تعطل وقف حرب غزة
كشفت دراسة استقصائية نشرت حديثًا عن أن الجهة التي تعطل وقف إطلاق النار في غزة، هي "إمبراطوريات مال" أمريكية تسيطر على البنوك المركزية، وبالتالي على الجيوبوليتيك الأممي، بما في ذلك 90% من المؤسسات الإعلامية النافذة.
وعرض الباحثان بيتر كونيغ ومايكل شوسودوفسكي، في دراستهما التي نشرتها منصة “صبستاك" الأمريكية بعنوان "المجموعة الصغيرة من الإمبراطوريات المالية التي تمتلك العالم"، الديناميكيات التي تسيطر فيها المجموعة على السياسيين والجغرافيا السياسية والانتشار العسكري، بنسقٍ من الاحتكار الذي وصفاه بأنه لا يمكن معارضته بالوسائل التقليدية.
وأشارا إلى أن هؤلاء "اخترعوا أيضًا النظام القائم على القواعد وهو النظام العالمي الذي ينقض كل قانون دولي ووطني حسب رغبتهم".
وبينا أن "هذه المجموعات الاستثمارية نفسها تسيطر أيضًا على أكثر من 90% من وسائل الإعلام الرئيسية في العالم".
وقالت الدراسة إن "أكبر هؤلاء المستثمرين هم شركات بلاك روك وفانغارد وستيت ستريت، وإن اثنتين من هذه الشركات تمتلكان بالأغلبية حتى الإمبراطورية الإعلامية لروبرت مردوخ".
ولفتت إلى أن "شركة فانغارد المملوكة لأغنى العائلات على وجه الأرض، تم إنشاؤها في الأساس لإخفاء استثماراتهم ومعاملاتهم المالية".
وأوضحت أنه "من خلال المنظمات غير الربحية، مثل مؤسسة روكفلر، ومؤسسة غيتس، ومؤسسة روتشيلد، ومؤسسة جيه بي مورجان، ومؤسسة كلينتون، ومؤسسة بوش، وصندوق ألبرت دوبونت الخيري وما إلى ذلك، يتم تحويل مليارات أموال التبرع معفاة من الضرائب إلى فانغارد، كونها درعا لمعاملاتهم وتمويلهم".
وذكرت أنه "في بعض الأحيان تنضم إليهما مؤسسات بيركشاير هاثاواي، وسيتي بنك، وبنك أوف أمريكا، وتشيس آند كو، وجولدمان ساكس، ما يضيف بضعة تريليونات أخرى من الأصول المدارة إلى فطيرتهم".
ووفق الدراسة الاستقصائية، فإنه بذلك تتضح الحلقة المفرغة كُليّة القدرة التي يكاد يكون من المستحيل الهروب منها.
وأضافت: "تعد شركتا بلاك روك وفانغارد أيضًا من المساهمين الرئيسيين في إدارة الأصول الثانوية للمؤسسات المصرفية. لذا فهم يسيطرون على الاستثمارات المدارة في مؤسسات مثل جولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي، وتشيس، ومورجان ستانلي".
وتابعت: "بالنسبة للمستثمرين العاديين، في مجموعة شركات أغذية، مثل نستلة وبيبسيكو ويونيليفر، على سبيل المثال، فليس لدى معظمهم أي فكرة عن أنهم يستثمرون في بلاك روك وفانغارد باعتبارهما المساهمين الرئيسيين في شركات الأغذية هذه".
ورأت أنه "من خلال القيام بذلك، فإنهم يستثمرون أيضًا في المؤسسة العسكرية العالمية التي تسيطر عليها أيضًا شركات بلاك روك وفانغارد وتصبحان بذلك القوة الأممية المطلقة غير المرئية".
وتوصل الباحثان كونيج وشوسودوفسكي إلى أن" شركة بلاك روك ترتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من البنوك المركزية، وخاصة مع الاحتياطي الفيدرالي".
وبينا أن أولئك "يقرضون الأموال إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي ويعملون مستشارين له وللعديد من البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أنظمة الكمبيوتر التي يستخدمونها والتي تربطهم".
واعتبرا أنه "بهذه القوة يمكن لهذه المجموعة الصغيرة من الإمبراطوريات المالية، الاستفادة من كل دولة في العالم، وكل مؤسسة، وكل شركة - حيث أنهم أكبر المساهمين في آلة الاستثمار الصناعية والعسكرية والخدمية والبنية التحتية التي تتحكم بحركة هذه المؤسسات".
ونقلت الدراسة عن بيانات وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أنه بحلول عام 2028، ستدير شركتا بلاك روك وفانغارد نحو 20 تريليون دولار - أي حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي الحالي في العالم.
وأشارت إلى أن ذلك يجعلهما أكبر المساهمين في آلة الاستثمار الصناعية والعسكرية والخدمية والبنية التحتية التي تتحكم في العالم، على النحو الحاصل الآن في قدرتهما على تعطيل جهود إنهاء المذبحة في غزة.
وفي محاولة تفسير، لماذا لا يريد هؤلاء الذين "يمتلكون العالم" إنهاء المجزرة الإنسانية في غزة، مع قدرتهم على ذلك؟، أجابت الدراسة: "إنهم في حالة سُكر بالقوة. وكما نعلم، طالما كانت السلطة والمال تُخرج البشرية عن مسارها ولكن مدى العار والهمجية وصل الآن إلى مستوى، الإبادة الممنهجة وحيث لا سبيل للهروب بالطرق التقليدية".
وأضافت: "إنهم يحتجزون دولًا بأكملها كرهائن لتنفيذ أوامرهم. أقوياء بما يكفي لمنع الولايات المتحدة والحكومات الأنجلوسكسونية والأوروبية من وقف أموالهم وأسلحتهم ودعمهم "الأخلاقي" للهجوم الصهيوني".
وخلصت إلى أن "أفراد هذه المجموعة لا يستطيعون إيقاف إسرائيل والصهيونية التي تقف وراء دولة إسرائيل، ومنعهم من المذبحة التي يرتكبونها بحق شعب بأكمله".