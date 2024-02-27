دراسة: "إمبراطوريات مال" أمريكية تعطل وقف حرب غزة

كشفت دراسة استقصائية نشرت حديثًا عن أن الجهة التي تعطل وقف إطلاق النار في غزة، هي "إمبراطوريات مال" أمريكية تسيطر على البنوك المركزية، وبالتالي على الجيوبوليتيك الأممي، بما في ذلك 90% من المؤسسات الإعلامية النافذة.

وعرض الباحثان بيتر كونيغ ومايكل شوسودوفسكي، في دراستهما التي نشرتها منصة “صبستاك" الأمريكية بعنوان "المجموعة الصغيرة من الإمبراطوريات المالية التي تمتلك العالم"، الديناميكيات التي تسيطر فيها المجموعة على السياسيين والجغرافيا السياسية والانتشار العسكري، بنسقٍ من الاحتكار الذي وصفاه بأنه لا يمكن معارضته بالوسائل التقليدية.