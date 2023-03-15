قناة عبرية: لقاء فلسطيني-إسرائيلي مرتقب في شرم الشيخ للضغط من أجل التهدئة

وأوضحت القناة العبرية، أن "القمة ستعقد على غرار ما قررته قمة العقبة، وبضغط أمريكي على الجانبين في محاولة لتهدئة الأوضاع عشية شهر رمضان".

وأضافت القناة العبرية: "من المقرر أن يمثل إسرائيل رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، كما سينضم للوفد أيضاً رئيس جهاز الشاباك رونين بار".

وأكدت القناة في تقريرها، أن عددا من الممثلين عن مصر والأردن أيضاً سيكونون حاضرين في القمة التي ستتم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ولفتت القناة إلى أنه في ظل الأيام المتوترة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية عشية شهر رمضان فقد تكون هذه القمة في شرم الشيخ هي الفرصة الأخيرة لتهدئة الوضع.