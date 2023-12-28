الصين: لن نغضّ الطرف عن استفزازات الفلبين

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الصين ملتزمة دائمًا بحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، لكنها لن تغضّ الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من الفلبين.

وأدلى وو تشيان المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، بعد أن اتهمت الفلبين سفنًا صينية بإطلاق مدافع المياه على سفنها بالقرب من جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.