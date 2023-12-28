الصين: لن نغضّ الطرف عن استفزازات الفلبين
قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الصين ملتزمة دائمًا بحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، لكنها لن تغضّ الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من الفلبين.
وأدلى وو تشيان المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، بعد أن اتهمت الفلبين سفنًا صينية بإطلاق مدافع المياه على سفنها بالقرب من جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.
وكان المتحدث العسكري الفلبيني، قال يوم الثلاثاء، إن بلاده لا تثير صراعًا في بحر الصين الجنوبي، وذلك ردًّا على اتهامات صينية لمانيلا بالتعدي على أراضٍ تقول بكين إنها تابعة لها.
وتتبادل الفلبين والصين الاتهامات بشأن تصادم سفنهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في ظل تصاعد التوترات بشأن المطالبات بالسيادة على الممر المائي الحيوي.