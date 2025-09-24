ألمانيا ترحب بتصريحات ترامب حول "أراضي أوكرانيا"

رحبت ألمانيا، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة باستعادة أوكرانيا أراضيها من روسيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن تعليقات الرئيس الأمريكي الداعمة لأوكرانيا في استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا تمنح برلين الأمل في إمكانية مناقشة تشديد العقوبات على موسكو بشكل مكثف.

وذكر المتحدث في مؤتمر صحفي دوري أن "النبرة الأساسية (لتعليقات ترامب) تتوافق مع الأهداف السياسية للحكومة الألمانية التي تعمل منذ أسابيع وأشهر على ضمان أن يظل الضغط الغربي على الدولة المعتدية روسيا مرتفعًا ومتزايدًا".

وفي تحول مفاجئ ولافت في النهج، بحسب "رويترز"، قال ترامب أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها روسيا، والتي تبلغ مساحتها نحو خمس الأراضي الأوكرانية.