بدأ من قمة شنغهاي.. استخبارات سول تكشف مخطط كيم لمستقبل ابنته

قال نواب كوريون جنوبيون، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة الاستخبارات في البلاد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عزز مكانة ابنته كيم جو آي كخليفة محتملة له بعد أن رافقته في زيارته إلى الصين.

وذكر لي سونج كويون، عضو لجنة الاستخبارات بالبرلمان الكوري الجنوبي، أن جو آي بقيت في سفارة كوريا الشمالية وتجنبت الظهور علنًا خلال زيارتها لبكين، لكن مجرد مرافقتها لوالدها في رحلة خارج البلاد كانت "كافية لبناء صورة" كخليفة محتملة للنظام، بحسب رويترز.

وقال بارك سون وون، وهو عضو آخر في اللجنة "تمت الإشارة إلى أنه يجري ترسيخ وضع كيم جو آي كخليفة محتملة من خلال ظهورها من حين لآخر، مع تمكينها من اكتساب خبرة خارجية دون الظهور في المناسبات العامة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام كيم بزيارة غير مسبوقة إلى بكين لحضور تجمع متعدد الأطراف، حيث شاهد عرضًا عسكريًّا ووقف جنبًا إلى جنب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقًا لِما ذكره نواب كوريون جنوبيون، عقد كيم أيضًا اجتماعات ثنائية مع شي وبوتين على هامش القمة، في محاولة لإضفاء صورة مفادها أن كوريا الشمالية لم تعد دولة معزولة، وأنها تسعى إلى استعادة العلاقات مع الصين.