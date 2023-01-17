البيت الأبيض يرد على الجمهوريين: لا يوجد سجل لزوار منزل بايدن
قال البيت الأبيض إنه لا توجد سجلات للزوار متاحة لمنزل الرئيس جو بايدن الخاص.
وطالب الجمهوريون برؤية السجلات الخاصة بمنزل بايدن في ديلاوير بعد اكتشاف ملفات سرية هناك.
وقال المتحدث باسم مستشار البيت الأبيض، الإثنين، إنه ليس من الممارسات المعتادة مراقبة من يزور منازل الرؤساء الخاصة، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".
وأضاف إيان سامز : "مثل أي رئيس عبر عقود من التاريخ الحديث ، فإن الإقامة الشخصية (للسيد بايدن) شخصية".
وتم العثور على ما لا يقل عن 20 وثيقة في منزل بايدن وفي مكتب استخدمه في واشنطن.
تعود الوثائق إلى وقته كنائب للرئيس في ظل إدارة أوباما. تم وضع علامة "سري للغاية" على بعضها -أعلى مستوى من التصنيف- .
وتم العثور على وثائق حساسة في مكتب خاص في مركز بين بايدن ، وهو مركز أبحاث في واشنطن، في وقت سابق من هذا الشهر. تبع ذلك اكتشاف مخبأ ثان في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
وقال البيت الأبيض في مطلع الأسبوع إنه تم اكتشاف خمس صفحات إضافية من المواد السرية يوم الخميس. بموجب القانون ، يجب تسليم جميع ملفات البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني في نهاية فترة الرئاسة.
وقال البيت الأبيض إن الملفات "في غير مكانها عن غير قصد" وإن بايدن يتعاون بشكل كامل.
وكان الجمهوريون في الكونغرس يطالبون البيت الأبيض بالإفراج عن سجلات زوار منازل بايدن ، لكن البيت الأبيض رفض حتى يوم الاثنين الإفصاح عما إذا كان سيتم الكشف عن مثل هذه المعلومات.
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الجمهوري جيمس كومر في رسالة إلى رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين في عطلة نهاية الأسبوع: "إن سوء تعامل الرئيس بايدن مع المواد السرية يثير مسألة ما إذا كان قد عرّض أمننا القومي للخطر".