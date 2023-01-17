البيت الأبيض يرد على الجمهوريين: لا يوجد سجل لزوار منزل بايدن

وقال المتحدث باسم مستشار البيت الأبيض، الإثنين، إنه ليس من الممارسات المعتادة مراقبة من يزور منازل الرؤساء الخاصة، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وأضاف إيان سامز : "مثل أي رئيس عبر عقود من التاريخ الحديث ، فإن الإقامة الشخصية (للسيد بايدن) شخصية".

وتم العثور على ما لا يقل عن 20 وثيقة في منزل بايدن وفي مكتب استخدمه في واشنطن.

تعود الوثائق إلى وقته كنائب للرئيس في ظل إدارة أوباما. تم وضع علامة "سري للغاية" على بعضها -أعلى مستوى من التصنيف- .