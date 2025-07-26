من ملاعب الغولف إلى الاجتماعات الرسمية.. ترامب يقدم "نصيحتين" للأوروبيين

في رحلة تستغرق 4 أيام إلى اسكتلندا، سيلتقي الرئيس الأمريكي برئيس المفوضية الأوروبية، ورئيسة وزراء اسكتلندا، ورئيس الوزراء البريطاني، وهي اجتماعات "بالغة الأهمية قبل أسبوع واحد فقط من دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ"، وفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

ويزور ترامب اسكتلندا، حيث سيلعب الغولف (من بين أنشطة أخرى)، ويمضي 4 أيام راحة في منتجعيه تيرنبيري وميني، تخللتها اجتماعات سياسية حول الرسوم الجمركية مع رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة وزراء اسكتلندا.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "هناك العديد من الاجتماعات المخطط لها!".

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وفي انتظار اجتماعاته القادمة، نصح الرئيس الأمريكي أوروبا بالقيام بأمرين فور نزوله من الطائرة، وفق "لوفيغارو".

وبدأ ترامب حديثه قائلًا: "أوقفوا توربينات الرياح"، على الأراضي الاسكتلندية، البلد المستثمر بكثافة في هذه الطاقة - مزرعة سيجرين البحرية لطاقة الرياح هي الأكبر في العالم.

وعلق الرئيس الجمهوري، الذي لطالما اعتبر شفرات الخرسانة والفولاذ قبيحة وضارة، قائلاً: "إنه لأمر محزن للغاية، أنتم تدمرون حقولكم ووديانكم، وتقتلون طيوركم، وتدمرون محيطكم".

أما نصيحته الثانية، فتتعلق بالهجرة، وقال: "من الأفضل أن تتخذوا إجراءً، وإلا فلن تعود أوروبا موجودة"، هكذا وجّه ترامب خطابه إلى قادة القارة العجوز، وأعرب عن اعتقاده بأنه من الحكمة أن يقتدوا بسياسته.

وقال ترامب: "في الأشهر الأخيرة، لم نسمح لأحد بالدخول، أغلقنا كل شيء، طردنا العديد من الأشرار الذين دخلوا في عهد بايدن، والذين سمحوا بحدوث ذلك دون أن يفعلوا شيئًا. لكنكم تسمحون بحدوث الشيء نفسه، عليكم وقف هذا الغزو الذي يحدث في بلدانكم" بحسب تعبيره.