مدفيديف يكشف تفاصيل من لقاء بوتين وترامب

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بعضا من تفاصيل القمة التي جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وقال مدفيديف عبر "تيليغرام" السبت، إن "اللقاء كان هادئا، دون إنذارات أو تهديدات، واستمر لـ3 ساعات".

وأضاف أن بوتين "عرض خلال اللقاء بالتفصيل على رئيس الولايات المتحدة شروطنا لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

وتابع مدفيديف: "عقب محادثة استمرت ما يقارب 3 ساعات، رفض رئيس البيت الأبيض تصعيد الضغط على روسيا، على الأقل في الوقت الراهن".

وأضاف: "تمت استعادة آلية كاملة لعقد اللقاءات بين روسيا والولايات المتحدة على أعلى مستوى".

واعتبر مدفيديف، أن "المهم: اللقاء أثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، وبالتوازي مع استمرار العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورأى أن "الأهم: كلا الطرفين حمّلا بشكل مباشر كييف وأوروبا مسؤولية تحقيق النتائج المستقبلية في المفاوضات بشأن وقف الأعمال القتالية".