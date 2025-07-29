تأجيل المفاوضات العسكرية بين تايلاند وكمبوديا

قال متحدث باسم الجيش التايلاندي لـ"رويترز" إنه تم تأجيل اجتماع بين قادة جيشي تايلاند وكمبوديا كان من المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمحادثات حتى الآن.

أخبار ذات علاقة وسط هدوء حذر.. تايلاند تتهم كمبوديا بخرق وقف إطلاق النار

وقال مسؤول تايلاندي إن الجيشين التايلاندي والكمبودي ما زالا بحاجة إلى الاتفاق على مكان الاجتماع لإجراء محادثات بعد تأجيل المفاوضات بين بعض القادة، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

أخبار ذات علاقة الجيش التايلاندي ينفي استخدام أسلحة كيميائية ضد كمبوديا

وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية جيرايو هوانجساب للصحفيين إن تايلاند ستخطر الولايات المتحدة والصين، اللتين شاركتا في مفاوضات وقف إطلاق النار أمس الاثنين، بالانتهاكات التي ارتكبتها كمبوديا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منتصف الليل.