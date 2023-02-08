إيران تقر بمقتل 90 من قوات أمنها في الاحتجاجات الأخيرة
أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الأربعاء، مقتل أكثر من 90 شخصا من أفراد قوات الشرطة والباسيج خلال الاحتجاجات التي اندلعت منتصف أيلول/سبتمبر 2022، بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران.
ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن منتظري قوله في مؤتمر بمدينة "ري" جنوب طهران، "لقد قُتل أكثر من 90 فردا من قوات الشرطة والباسيج خلال أعمال الشغب الأخيرة".
وزعم منتظري أنه "خلال الأحداث الأخيرة، كانت لدينا اعتقالات لأفراد جاءوا بحقائب مليئة بملايين الدولارات لتوزيعها على بعض الأفراد، لكن بحسب تفسير المرشد علي خامنئي حساباتهم كانت خاطئة".
وأضاف المسؤول الإيراني، أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم جلب الناس إلى المسرح، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك".
وفي إشارة إلى العفو الذي أصدره خامنئي عن آلاف المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال منتظري إن "هذا العفو لا يشمل المخلين بالأمن، وأكثر المشاغبين فاعلية في الاحتجاجات عوقبوا".
وتصف إيران الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني واستمرت عدة أشهر بأنها "اضطرابات" تحركها دول أجنبية من بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، قالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، إن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 516 شخصا فيما بلغ عدد المعتقلين أكثر من 19 ألفا.
وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية أربعة من المتظاهرين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أصدرت أحكاما بالإعدام ضد آخرين.