إيران تقر بمقتل 90 من قوات أمنها في الاحتجاجات الأخيرة

وزعم منتظري أنه "خلال الأحداث الأخيرة، كانت لدينا اعتقالات لأفراد جاءوا بحقائب مليئة بملايين الدولارات لتوزيعها على بعض الأفراد، لكن بحسب تفسير المرشد علي خامنئي حساباتهم كانت خاطئة".

وأضاف المسؤول الإيراني، أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم جلب الناس إلى المسرح، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك".

وفي إشارة إلى العفو الذي أصدره خامنئي عن آلاف المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال منتظري إن "هذا العفو لا يشمل المخلين بالأمن، وأكثر المشاغبين فاعلية في الاحتجاجات عوقبوا".