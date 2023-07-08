أرودغان: أوكرانيا تستحق الانضمام إلى "الناتو"

قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الجمعة إنّ أوكرانيا "تستحقّ الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد اجتماع في اسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتسعى كييف للانضمام إلى "الأطلسي" لكنّ الولايات المتحدة حذّرت الجمعة من أنّ أوكرانيا "لن تنضمّ إلى الناتو" بعد قمّة الحلف المقرّر عقدها الثلاثاء والأربعاء في فيلنيوس.

وأعلن أردوغان أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا "الشهر المقبل"، مشدداً على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".

كما عبّر أردوغان الذي كان يتحدّث إلى جانب نظيره الأوكراني، عن أمله في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي أبرمت في تموز/يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وقال الرئيس التركي "نأمل في تمديد الاتفاق"، بينما كانت روسيا قد أعلنت أنّها لا ترى أيّ سبب لتمديده عند انتهاء صلاحيّته في 17 تموز/يوليو.