ألمانيا تُرحِّل 81 أفغانيًا إلى بلادهم

رحلّت ألمانيا 81 مواطنًا أفغانيًا إلى بلادهم، وذلك في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان في شهر آب/أغسطس من العام 2021.

وأكدت متحدثة باسم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إقلاع طائرة من مطار لايبتسيغ الألماني على متنها 81 أفغانياً صباح اليوم، موضحة أن هؤلاء الأفراد ملزمون بمغادرة البلاد ولديهم سجل جنائي.

أخبار ذات علاقة ألمانيا ترحّل 47 عراقيا

من جانبه، صرّح وزير الداخلية دوبرينت بأن الأفغان الـ 81 الذين رُحّلوا من لايبتسيغ "مجرمون خطيرون وبالغو الخطورة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال دوبرينت في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية، إن هناك "مصلحة مشروعة تماماً للمواطنين الألمان" في عمليات الترحيل هذه، مجددًا تأكيد ضرورة إجراء محادثات مع طالبان.

ولا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية مع حركة طالبان التي تعاني من عزلة دولية، وقد صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مؤخراً، بأن النظام غير معترف به كحكومة شرعية.

وكانت آخر مرة رُحِّل فيها أفغان من ألمانيا، في نهاية شهر أغسطس/آب من العام الماضي، حيث أُعيد 28 رجلاً إلى أفغانستان من مطار لايبتسيغ.

وفي أعقاب حوادث عنف في مانهايم وزولينجن، أعلنت الحكومة الألمانية السابقة، الصيف الماضي، أنها ستسمح بإعادة الترحيل إلى أفغانستان، وسيرت رحلة ترحيل واحدة فقط إلى هناك.

أخبار ذات علاقة نيويورك تايمز: تدفق المرحّلين من إيران يفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

وعقب الانتخابات العامة في ألمانيا التي جرت، في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وقبل أسابيع قليلة من تولي الحكومة الجديدة مهامها، وعد رئيس ديوان المستشارية الحالي، تورستن فراي، بتسيير رحلات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان وسوريا.

وقال رداً على سؤال لصحيفة "بيلد" إن الألمان يمكنهم الوثوق في ذلك، موضحاً أن ذلك سيتحقق "بشكل دائم وعلى نطاق أوسع بكثير".