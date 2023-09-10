وزير خارجية اليابان يبحث مع زيلينسكي إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن الوزير يوشيماسا هاياشي التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، واتفقا على بدء محادثات بشأن ضمانات أمنية، والتعاون فيما يتعلق بإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.

وتأتي مناقشات الضمانات الأمنية بعد أن قالت دول مجموعة السبع، ومنها اليابان، في يوليو/تموز الماضي، إن الأعضاء سيبدؤون محادثات ثنائية حول الضمانات الأمنية مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن هاياشي تعهد أيضًا خلال زيارته المفاجئة لأوكرانيا بتقديم القطاعين العام والخاص في اليابان الدعم لعملية إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.

وأشارت إلى أن مديرين تنفيذيين لشركات يابانية، منهم هيروشي ميكيتاني المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة راكوتين، رافقوا الوزير خلال الزيارة.

وتعتزم اليابان، مطلع العام المقبل، استضافة اجتماع حول إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن هاياشي أكد مجددا، خلال محادثاته مع كوليبا، دعم اليابان الثابت لأوكرانيا، وأهمية إنهاء الغزو الروسي لها في أقرب وقت ممكن، وبمساعدة من المجتمع الدولي.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قام بزيارة مفاجئة إلى كييف، في مارس/آذار الماضي، للقاء زيلينسكي.