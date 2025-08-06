"السيارة الدبلوماسية" تطلق شرارة أزمة سياسية بين روسيا وإسرائيل

صعّدت روسيا إجراءاتها رداً على استهداف إسرائيل سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية، قرب مدينة القدس، وفق ما كشفت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.

وكشفت ماريا زاخاروفا أن روسيا قدمت احتجاجاً رسمياً إلى إسرائيل في أعقاب هجوم على سيارة دبلوماسية روسية بالقرب من مستوطنة "جفعات أساف" القريبة من مدينة القدس.

وقالت المتحدثة الروسية إنه "في 30 يوليو، تعرضت سيارة تابعة لبعثة روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لهجوم عند مستوطنة (جفعات اساف) غير الشرعية قرب القدس من قبل مجموعة من المستوطنين".

وأوضحت أن السيارة "تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية" وكانت "تقل أفرادا من البعثة الدبلوماسية الروسية المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأضافت المتحدثة زاخاروفا، أن ذلك حدث "بقبول من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن سفارة موسكو في تل أبيب قدمت احتجاجاً رسمياً إلى السلطات الإسرائيلية.