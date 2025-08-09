رئيس وزراء كندا يتعهد بالاستثمار في المركبات القتالية والمسيّرات

كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، عن حزمة إنفاق عسكري بمليارات الدولارات، مؤكداً خطة حكومته لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" للإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ومنذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان، حذّر كارني مراراً من أن الجيش الكندي غير مجهز للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه البلاد، متعهداً بالاستثمار في المركبات القتالية والطائرات المسيّرة، بحسب "فرانس برس".

وذكر كارني احتمال حصول ما وصفه بـ"عدوان" روسي يقوّض السيادة الكندية في القطب الشمالي، إضافة إلى تزايد الغموض الذي يحيط بالدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في تشكيل الأمن العالمي، من ضمن مخاطر أخرى.

وقال كارني، الجمعة، في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية: "إن النظام الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية وأُعيد تشكيله بعد الحرب الباردة، يتعرض لضغوط"، مضيفاً: "اعتبرنا أمننا أمراً مسلّماً به لفترة طويلة جداً".

وأعلن كارني تخصيص ملياريْ دولار كندي لزيادة رواتب الجنود، بما في ذلك زيادة كبيرة بنسبة 20% في رواتب أدنى الرتب العسكرية.

وأوضح أن هذه الأموال جزء من استثمارات عسكرية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار كندي مخطط لها هذا العام، متعهداً بالاستثمار في المركبات القتالية والطائرات المسيّرة ومعدات أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالالتزام بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، محذّراً من أن الولايات المتحدة قد ترفض حماية الدول التي لا تخصص تمويلاً كافياً لجيشها.

وأكد كارني، الجمعة، أن كندا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي في الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستخطط للوفاء "بالتعهد الجديد بالاستثمار الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال العقد المقبل، بحلول عام 2035".