إصابة إسرائيلييْن بعملية دهس على حاجز زعترة وسط الضفة الغربية

أصيب اثنان من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، في عملية دهس نفذها فلسطيني، على أحد الحواجز العسكرية الواقعة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة "14" العبرية إن "مستوطنين اثنين أصيبا بجراح مختلفة في عملية دهس عند حاجز زعتر العسكري الإسرائيلي، بينما تمكن المنفذ من الانسحاب من مكان العملية".

وأوضحت القناة، أن حالة أحد المصابين متوسطة، حيث تم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى بيلينسون الإسرائيلي، بينما أصيب الآخر بجراح طفيفة".