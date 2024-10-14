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بعد "بنيامينا".. 11 صاروخاً جديداً تسقط في حيفا (فيديو)

بعد "بنيامينا".. 11 صاروخاً جديداً تسقط في حيفا (فيديو)
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من لبنانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أكتوبر 2024، 8:32 ص

رصدت إسرائيل، الاثنين، إطلاق 11 صاروخًا على مدينة حيفا ومحيطها في شمالي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة خليج حيفا، فقد تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، حيث تم اعتراض معظمها، وبعضها سقط في منطقة مفتوحة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم رصد سقوط 3 صواريخ، دون مزيد من التفاصيل.

ولكنها قالت لاحقًا إن الحديث هو عن سقوط شظايا صاروخين اعتراضيين وليس سقوط صواريخ أو إصابات مباشرة.

ولم يشر الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تدوي فيها صفارات الإنذار في مدينة حيفا منذ ساعات الصباح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان بساعة مبكرة: "بخصوص الإنذارات في منطقة خليج حيفا فالحديث عن إطلاق صاروخ واحد من لبنان سقط في منطقة مفتوحة".

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 ومنذ عدة أيام تتعرض مدينة حيفا ومحيطها لهجمات صاروخية يومية من لبنان.

وصباح الاثنين، أطلقت صفارات الإنذار أيضًا في العديد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ أخرى على منطقة الجليل الأعلى تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

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