انفجارات غامضة تهز طهران (فيديو)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، فجر اليوم الثلاثاء، انفجارات غامضة هزت أرجاء المدينة، واندلع على إثر أحدها حريق هائل بأحد المباني.

وأفادت مصادر إيرانية وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن الانفجارات يرجح أن تكون ناجمة عن غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر حرائق في بعض المناطق وتصاعداً للدخان الكثيف من تلك المواقع.

وتباينت الفرضيات التي صاحبت تلك الحرائق وما سبقها من انفجارات جرى تداول أحاديث عنها، ما بين غارات إسرائيلية أو انفجارات اسطوانات غاز.

وتداول ناشطون أنباء "غير مؤكدة" عن استهداف قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني جرّاء هجوم إسرائيلي على مقر عسكري في مدينة "مشهد".

وأفاد ناشطون آخرون بسماع انفجار آخر في محافظة كرمنشاه، غربي البلاد، وتحديداً قرب منطقة "بشتيه كاش"، دون توضيح طبيعة الانفجار أو الجهة المستهدفة.