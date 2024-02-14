فاتورة أمنية باهظة يفرضها الانسحاب من "إيكواس"

وبعيداً عن علاقاتها المترابطة مع نيجيريا، واصلت النيجر الاضطلاع بدور رئيس في الحرب ضد المتطرفين من خلال قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، التي يقع مقرها الرئيس في نجامينا بتشاد.

وباعتبارها تشكيلاً مشتركاً متعدد الجنسيات، تضم القوة المتعددة الجنسيات، فرقاً من نيجيريا والنيجر وبنين وتشاد والكاميرون.

وقال اللواء إدوارد بوبا، مدير العمليات الإعلامية الدفاعية في نيجيريا، خلال مؤتمر صحفي نقلته جريدة "صنداي تلغراف" المحلية، إن "الانسحاب من إيكواس لا يبشر بالخير بالنسبة لحرب مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد، خاصة داخل منطقة بحيرة تشاد".

وشارك الباحث السياسي من النيجر غوبوين محمادو، حكومات المنطقة الرأي في الأثر السلبي لخروج البلدان الثلاثة، وتسببه بثغرات أمنية.

وقال محمادو لـ"إرم نيوز"، إن "مجموعة إيكواس على وشك الانهيار؛ إذ إن دورها كان مساهماً في بث نوع من الاستقرار في المجتمعات المحلية وهم المستفيدون من فتح الحدود، والآن قد تجد المجموعات المسلحة والمتمردة في هذا الوضع مناخاً مناسباً لتجنيدهم".

ويعني ذلك أن على دول "إيكواس"، صرف أموال إضافية على ضبط الحدود، بفعل تحول الجيران "الودودين" إلى خصوم، وفق تعبير محمادو.

ويقول مراقبون، إن النيجر شهدت زيادة ملحوظة في العنف في أعقاب التغيير غير الدستوري للحكومة الذي حدث في يوليو/تموز 2023، حيث استعاد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى سيطرته من خلال شن هجمات متزايدة التعقيد ضد كل من السكان وقوات الأمن.

من ناحيته، يشرح الباحث المالي المتخصص في الشؤون الأفريقية أومو مكجي، أنه "على عكس الإستراتيجية التي يتبعها داعش في مالي، كان نشاطه يتميز بالعنف في النيجر، واستفاد من ضعف قدرات مكافحة الإرهاب وخاصة على الحدود مع نيجيريا".

ولفت مكجي لـ"إرم نيوز"، إلى "تحذيرات أممية من إمكانية مواصلة استغلال نقاط الضعف هذه لتعزيز ممره اللوجستي إلى نيجيريا لأغراض إعادة الإمداد، واحتمال التجنيد في مجتمعات أخرى".