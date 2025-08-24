بغارة جوية.. الجيش النيجيري ينقذ 76 مخطوفًا

قالت السلطات في نيجيريا إن سلاح الجو أنقذ 76 مخطوفا، منهم نساء وأطفال، بعد غارة جوية دقيقة على معقل لإحدى العصابات في ولاية كاتسينا بشمال غرب البلاد.

واستهدفت الغارة باوا هيل بمنطقة كانكارا الإدارية الحكومية في الولاية، وجاءت في إطار عملية لمطاردة زعيم العصابة بابارو الذي ارتبط اسمه بهجوم على مسجد الأسبوع الماضي في بلدة مالومفاشي في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أوردت "رويترز".

أخبار ذات علاقة 27 قتيلاً في هجوم على مسجد بنيجيريا

وقال فرع وزارة الأمن الداخلي في الولاية إن طفلا واحدا لقي حتفه أثناء عملية الإنقاذ. ولم يتضح بعد ما إن كان قد سقط أي مصابين من بين المخطوفين أو أفراد العصابة.

ولم يرد سلاح الجو على مكالمات هاتفية ورسائل نصية طلبا للتعليق.

ويمكن أن تمثل هذه الضربة الجوية انفراجة في الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية في شمال غرب نيجيريا حيث تروع عصابات مسلحة المجتمعات الريفية منذ سنوات.