"طالبان" تهدف لتعزيز قوات الأمن الأفغانية وقدرات صد الطائرات

وأضاف أن "قوات الدفاع البالغ عددها الآن 150 ألف فرد من المستهدف زيادتها بواقع 50 ألف فرد"، متحدثًا في مكتبه داخل وزارة الدفاع شديدة التحصين في كابول، على الرغم من عدم إفصاحه عن المبالغ الدقيقة للتمويل.

وأردف: "وزارة الدفاع هي الأولى في الميزانية"، مضيفًا أنها "تلقت مبالغ أكبر بكثير من وزارات أخرى، إذ إنها إحدى الأولويات في الميزانية التي يجري تمويلها إلى حد كبير من رفع الضرائب وإيرادات الجمارك".

وقال فصيح الدين، إن "تركيز الدفاع الرئيسي منصب على تأمين المجال الجوي الأفغاني في مواجهة الطائرات المسيرة والاختراقات الأخرى".

وتابع: "الصواريخ المضادة للطائرات هي ما تحتاج إليه الدول"، مضيفًا أن "جميع الدول تسعى إلى الأسلحة المتطورة لضمان وحدة أراضيها ومجالها الجوي، وهي مشكلة تواجهها أفغانستان أيضًا".

وأضاف: "لا شك في أن أفغانستان تحاول وتبذل قصارى جهدها للحصول عليها".

لكنه أحجم عن الاستطراد عن الوجهة التي تتطلع السلطات إلى شراء الصواريخ المضادة للطائرات منها.

وقال إن "المكان الذي سنحصل عليها منه سري، لكن ينبغي أن نحصل عليها".

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لإيجاد حل لحماية مجالنا الجوي. سنعمل على ذلك باستخدام جميع قدراتنا".

وأحجم أيضًا عن تسمية باكستان، التي احتجت لديها إدارة طالبان مرارًا، متهمة جارتها "بالسماح للطائرات المسيرة بدخول أفغانستان".