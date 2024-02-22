روسيا تعلق على الفيتو الأمريكي: ترخيص لمواصلة القتل في غزة
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي، أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة.
وعطلّت الولايات المتحدة مجددا، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وهذه المرة استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري الذي صوت 13 عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالحه، وكانت الولايات المتحدة وحدها ضده، في حين امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
وقال بوغدانوف في تصريح اليوم الخميس: "هذا أمر سلبي للغاية. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب. وهذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، حيث قتل بالفعل ما يقرب من 30 ألفًا من النساء والأطفال".