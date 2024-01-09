حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل في إيران

أدى اندلاع حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل في شمال إيران مساء الثلاثاء، إلى إصابة أكثر من 25 شخصا في حصيلة أولية.

و قال حسين عاشوري الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء في محافظة البزر التي وقع بها الحريق، إن 25 شخصا أصيبوا في الانفجار العنيف الذي تسبب بانلاع الحريق في ورشة إنتاج مستحضرات التجميل، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفيات مدينتي برديس وكرج.

وأضاف عاشوري "حسب التقديرات الأولية فإن سبب الحريق هو تسرب الغاز في خط الإنتاج عند تعبئة بخاخات التجميل، ما أدى إلى نشوب الحريق، وأدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في المصنع".

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الإيراني، إن انفجارا قويا تسبب بحريق كبير في مدينة "سيميسن دشت" الصناعية الواقعة بمحافظة البرز.

وأضاف التلفزيون "حوالي الساعة 15:15، أبلغت السلطات المختصة عن الحرائق بسماع دوي انفجار وحريق كبير في مدينة سيميسن دشت الصناعية".

فيما نقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن مصادر مطلعة قولها إن "الانفجار والحرائق حدثت في ورشة مستحضرات التجميل بمدينة سيميسن دشت الصناعية".