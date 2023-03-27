إعلام عبري: نتنياهو سيعلن تأجيل خطة الإصلاح القضائي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نجح في إقناع شركائه في الائتلاف الحكومي بتأجيل خطة إصلاح القضاء، عقب اتساع دائرة الاحتجاجات بشكل كبير في إسرائيل، منذ إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإنه "من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي".
لكن أياً من التقارير الإسرائيلية لم تشر لمصير وزير الدفاع المقال يؤاف غالانت، وما إذا كان سيعود لمنصبه.
وفي إشارة إلى تمكن نتنياهو من إقناع أبرز الرافضين لفكرة تأجيل التشريعات، قال وزير العدل ومهندس خطة الإصلاح القضائي ياريف ليفين، إنه "سيتعاون مع أي قرار يتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاح القضائي".
وأضاف: "بصفتي عضواً في الليكود، سأحترم أي قرار يتخذه رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بتشريع الإصلاح القضائي، وعلينا جميعا بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في الحكومة والتحالف".
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الوزير ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هددا بالاستقالة وحل الحكومة إذا أوقف نتنياهو التشريعات القضائية.
لكن وزير العدل ليفين عدل عن قراره وفق تصريحاته الأخيرة، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن بن غفير تأكيده أنه سيستقيل من الحكومة وسيبقى داعماً للائتلاف من الخارج دون التمثيل في الحكومة.