إعلام عبري: نتنياهو سيعلن تأجيل خطة الإصلاح القضائي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نجح في إقناع شركائه في الائتلاف الحكومي بتأجيل خطة إصلاح القضاء، عقب اتساع دائرة الاحتجاجات بشكل كبير في إسرائيل، منذ إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإنه "من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي".

لكن أياً من التقارير الإسرائيلية لم تشر لمصير وزير الدفاع المقال يؤاف غالانت، وما إذا كان سيعود لمنصبه.