زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة

عرضت حكومات ومنظمات دولية في أنحاء العالم تقديم الدعم بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر اليوم الاثنين إن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وفيما يلي قائمة ببعض عروض الدعم:

الولايات المتحدة

كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر أنه "حزين بشدة" لفقدان أرواح وللدمار الذي حل في سوريا وتركيا، مضيفا: "أصدرت توجيهات لفريقي لمواصلة مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل ما هو مطلوب للمساعدة".

بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية إن 76 متخصصا في البحث والإنقاذ بالإضافة إلى أربعة كلاب ومعدات إنقاذ ستصل إلى تركيا مساء اليوم الاثنين، وسيقيّم فريق طوارئ طبية بريطاني الوضع على الأرض. وأضافت أن لندن تتواصل مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم لسوريا.

الإمارات العربية المتحدة

قالت الإمارات إنها ستنشئ مستشفى ميدانيا في تركيا وترسل فرق البحث والإنقاذ إلى تركيا وسوريا. وأضافت أنها ستقدم إغاثة عاجلة إلى أكثر المناطق تضررا في سوريا.

إسبانيا

قالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلس إن إسبانيا سترسل طائرة عسكرية من طراز إيه.400 على متنها رجال إطفاء ومعدات، بالإضافة إلى طائرة إيرباص طراز إيه330 على متنها أطقم الدفاع المدني للعمل مع المنقذين.

العراق

قال العراق إنه سيرسل أطقم الدفاع المدني إلى تركيا وسوريا ومعها إمدادات الطوارئ والإغاثة والأغذية والوقود.

قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الحكومة قالت إنها ستبدأ تشغيل رحلات إغاثة إلى تركيا اليوم الاثنين لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى مركبات ومستشفى ميداني وخيام ومؤن أخرى.

وقالت منظمة قطر الخيرية التي تمولها دولة قطر إنها ستوزع 27 ألف وجبة ساخنة في غازي عنتاب، حيث يقع أحد مكاتبها، وستزود المآوي في تركيا وسوريا بمواد الإغاثة. وخصصت المنظمة ستة ملايين دولار للمراحل الأولى من مساعدتها.

باكستان

قالت باكستان إن طائرتين من طراز سي-130 ستغادران البلاد غدا الثلاثاء إلى تركيا وعلى متنهما مواد إغاثة و36 فردا من فرق البحث والإنقاذ.

الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية

أرسل البابا فرنسيس برقية يعبر فيها عن "أحر تعازيه" بعد الزلازل في تركيا وسوريا، وخصصت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الإيطالية 500 ألف يورو (537800 دولار) للإغاثة الطارئة.

ألمانيا

قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن هيئة الحماية المدنية الاتحادية في ألمانيا ستقدم مخيمات بها ملاجئ طوارئ ووحدات لمعالجة المياه، وإنها تجهز بالفعل مؤن إغاثة تشمل مولدات كهرباء للطوارئ وخياما وأغطية بالتنسيق مع السلطات التركية.

منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية إنه تم تفعيل شبكتها من فرق الطوارئ الطبية من أجل تقديم الرعاية الصحية الأساسية للمصابين والأكثر عرضة للخطر الذين تضرروا من الزلزال.

إيطاليا

قالت جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا إن الحماية المدنية الإيطالية متأهبة للإسهام بالدعم وتقديم الإسعافات الأولية.

الهند

قالت الحكومة إن فريقين من القوة الوطنية الهندية للتعامل مع الكوارث يتألفان من 100 فرد مزودين بمعدات وفرق من الكلاب المدربة بصدد التوجه إلى منطقة الكارثة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وجرى تجهيز فرق طبية وإرسال مواد إغاثة بالتنسيق مع السلطات التركية.

بولندا

أعلن وزير الداخلية والإدارة ماريوس كامينسكي أن بلاده سترسل مجموعة إنقاذ مكونة من 76 رجل إطفاء وثمانية كلاب إنقاذ.

الاتحاد الأوروبي

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال بالسلطات التركية وقام بتنشيط خدمة كوبرنيكوس لخرائط الأقمار الصناعية لمساعدة فرق الإغاثة على الأرض.

تايوان

قالت إدارة الإطفاء التايوانية إن فريقا من 40 من رجال الإنقاذ وثلاثة كلاب بحث ومساعدات تصل إلى ما بين أربعة إلى خمسة أطنان غادروا إلى تركيا اليوم الاثنين. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها مستعدة لإرسال فريق من 130 شخصا، إلى جانب خمسة كلاب بحث و13 طنا من المساعدات، وإنها بانتظار رد تركيا.

أوكرانيا

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإرسال الدعم. وأضاف: "نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرتين من طراز آي.إل-76 تحملان 100 من رجال الإنقاذ جاهزتان للسفر إلى تركيا إذا لزم الأمر.

وبعث الرئيس فلاديمير بوتين رسائل إلى تركيا وسوريا، حيث تدعم القوات الروسية الجيش السوري، معربا عن تعازيه لرئيسي البلدين واستعداده لتقديم الدعم لهما.

اليونان

قدم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعازيه ودعمه لتركيا، قائلا إن بلاده تحشد مواردها وستساعدها على الفور.

إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جميع السلطات تلقت تعليمات للاستعداد فورا لتقديم المساعدة الطبية وجهود البحث والإنقاذ.

المجلس النرويجي للاجئين

قال كارستن هانسن، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المجلس: "يقوم المجلس النرويجي للاجئين بتقييم الوضع من أجل تقديم الدعم المباشر للأشخاص الأكثر تضررا في أنحاء سوريا. هناك حاجة إلى توسيع النطاق وستكون منظمتنا جزءا منه". كما دعا إلى مزيد من الدعم الدولي لسوريا وجنوب تركيا.