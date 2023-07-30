فرنسا: أي هجوم على مواطنينا في النيجر سنرد عليه فورا

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الأحد إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع ردا "فوريا وحازما" من فرنسا.

جاء ذلك بعد أن وقعت احتجاجات مؤيدة للمجلس العسكري الذي نفذ انقلابا عسكريا في النيجر خارج السفارة الفرنسية في نيامي

ونددت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد، بأي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة، فيما تجمع آلاف المتظاهرين أمام سفارة فرنسا في نيامي قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.