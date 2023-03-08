يضم سوريا وإيران.. تركيا تعلن عن حوار مرتقب في موسكو

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، عقد اجتماع رباعي حواري، يضم كلًا من سوريا وإيران وروسيا، ستستضيفه العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر عقده مع نظيره الإيراني حسين عبداللهيان، الذي يزور تركيا حاليًا.

وأوضح أوغلو أن نواب وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون في موسكو الأسبوع المقبل، قبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع لاحقًا.

وذكر الوزير التركي أن نظيره الإيراني أبدى رغبته في الانضمام إلى المحادثات بين تركيا وسوريا وروسيا، وأن تركيا وافقت "بكل سرور".

وقال أوغلو: "آستانة هي الصيغة الوحيدة الباقية (للتعامل) مع سوريا على أي حال. الآن نخطط لعقد اجتماع بين وزراء الخارجية الأربعة".

وأضاف أن "روسيا عرضت استضافة اجتماع تمهيدي للتحضير لهذا الاجتماع الرباعي. وسيعقد هذا الاجتماع على مستوى نواب الوزراء الأسبوع المقبل في موسكو".

وتدعم موسكو تقاربًا بين دمشق وأنقرة، واستضافت محادثات بين وزيري دفاعهما في ديسمبر/ كانون الأول، وتستهدف عقد اجتماعات بين وزيري الخارجية والرئيسين في نهاية المطاف.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تعتبر أمن تركيا من أمنها، مرحبًا بعودة العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال: "إيران ترحب بصيغة الحوار الرباعية التي تضم تركيا وسوريا وروسيا وإيران"، مضيفًا أن "وزير الخارجية التركي سيزور إيران خلال الأيام المقبلة".