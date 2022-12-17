قبل زيارة "الوكالة الذرية".. إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن فريقا تقنيا تابعا لها سيزور طهران، الأحد، سعيا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.

ومنذ سنوات تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود يورانيوم في 3 مواقع غير مصرّح عنها وطلبت "الوصول إلى مواقع ومواد" وجمع عينات.

ومن غير المتوقع أن يزور رئيس الوكالة رافايل غروسي إيران هذه المرة.

في 9 كانون الأول/ديسمبر قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.