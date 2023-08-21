بايدن يتجه لحث الأمريكيين على جرعة لقاح معززة ضد كورونا

قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لحث جميع الأمريكيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

وذكر المسؤول، أن مستويات الإصابة الكلية في الولايات المتحدة ما تزال منخفضة، حتى وإن كانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية قد أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا، حيث أودى مرض "كوفيد 19" بحياة أكثر من مليون و172 ألف شخص في البلاد.