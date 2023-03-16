قبيل توجهه إلى الإمارات.. شمخاني: نريد منطقة قوية
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني، اليوم الخميس، إن "هدف طهران من دبلوماسية الجوار هو إنشاء منطقة قوية، عبر التشاور مع كبار المسؤولين في هذه المنطقة".
وأوضح شمخاني، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته طهران متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية اليوم، أن "وجهة نظر الحكومة الثالثة عشرة (حكومة إبراهيم رئيسي) للتعاون الإقليمي، التي يتم اتباعها في إطار دبلوماسية الجوار، هي خلق منطقة قوية".
وبيّن أن "المنطقة يمكنها أن تشهد تطورات جديدة في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، إذا توصلت الدول فيها إلى عقيدة أنه لا يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار إلا عبر خلق هذه المنطقة القوية".
وشدد شمخاني أن "هناك العديد من الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين إيران والإمارات، ومن الضروري مواصلة التشاور بين كبار المسؤولين لتعزيزها".
وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، يرافق شمخاني في هذه الزيارة الحاكم العام للبنك المركزي، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية بوزارة الاستخبارات الإيرانية، ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، إن زيارة شمخاني إلى الإمارات جاءت تلبية لدعوة رسمية من مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
وكان الشيخ طحنون بن زايد زار إيران مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتقى خلال الزيارة شمخاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.