قبيل توجهه إلى الإمارات.. شمخاني: نريد منطقة قوية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني، اليوم الخميس، إن "هدف طهران من دبلوماسية الجوار هو إنشاء منطقة قوية، عبر التشاور مع كبار المسؤولين في هذه المنطقة".

وأوضح شمخاني، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته طهران متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية اليوم، أن "وجهة نظر الحكومة الثالثة عشرة (حكومة إبراهيم رئيسي) للتعاون الإقليمي، التي يتم اتباعها في إطار دبلوماسية الجوار، هي خلق منطقة قوية".

وبيّن أن "المنطقة يمكنها أن تشهد تطورات جديدة في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، إذا توصلت الدول فيها إلى عقيدة أنه لا يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار إلا عبر خلق هذه المنطقة القوية".